2020-04-04T19:01:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Стали известны подробности о втором инфицированном коронавирусомв Вологде

Это таксист, приехавший из Москвы
Иван Чухнин
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В Вологде тестирование выявило второго инфицированного. Вчера сообщалось, что положительный результат у мужчины, который оказался в Вологде проездом. 31-летний таксист прибыл с супругой из Москвы.Он лично сходил и сдал тест в поликлинику. В одной из пятиэтажек на улице Текстильщиков произведена дезинфекция подъезда и прилегающей территории. Вероятно, там проживал заболевший. Его рассказ опубликован ЗДЕСь.

Второй инфицированный в Вологде - член его семьи. Об этом сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов. По его словам, это вполне закономерно. Вероятно, все члены семьи будут инфицированы. Сейчас выявлен круг общения - в Вологде это 17 человек. Все они изолированы, взяты тесты, результаты мы узнаем уже в ближайшее время.

Так как заболевший мужчина - таксист, в Вологде проведена работа со службами такси. Организаторам перевозок предложено предоставлять сотрудникам маски.

"Если вы вызываете такси, а таксист приезжает без маски - не рискуйте, откажитесь, вызовите другую машину или идите пешком," - призвал Сергей Воропанов.

Он напомнил, что вирус передается воздушно-капельным путем или через контакт-прикосновение. "Самое главное - социальное дистанцирование," - напомнил Сергей Воропанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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