В Вологде автобусы будут работать с 6.00 до 9.00 и с 15.30 до 21.00

4 Апр 2020 2020-04-04T18:11:36+03:00

Это относится к автопарку ПАТП-1 и к троллейбусу №4

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В Вологде вновь поменялось расписание общественного транспорта. Дело в том, что в понедельник многие горожане выйдут на работу. Власти просят по минимуму пользоваться общественным транспортом - потому что там возможен контакт с инфицированными.

Лучше добираться пешком, а автобусами и троллейбусами пользоваться лишь в исключительных случаях. не смотря на то, что салоны дезинфицируются, это может быть небезопасно.

Как озвучил мэр города Сергей Воропанов, во время карантина объем перевозок упал: вместо обычных 50 тысяч пассажиров перевозили 14 тысяч. и это не так и плохо. Например, чтобы школьники и пенсионеры не ездили, рискуя заразиться, решено было блокировать льготные проездные.

Однако с понедельника количество пассажиров может возрасти.важно в безопасных условиях доставить людей на работу.

Как сообщает администрация города, при составлении нового расписания в первую очередь учитывался график работы больниц и поликлиник, организаций жизнеобеспечения, розничной торговли.

Автобусы предприятия ПАТП-1, начиная с 4 апреля, активно курсируют в течение двух временных отрезков: с 6.00 до 9.00, чтобы отвезти вологжан на работу, и с 15.30 до 21.00, чтобы доставить их с работы домой. Это коснется маршрутов №1, 2, 6, 8, 12, 16, 22, 36, 42, а также троллейбусного маршрута №4. С расписанием можно ознакомиться в pdf-файле.

Кроме того, временно приостановлено движение автобусов по маршрутам №15, 18, 28. Эти направления дублируются маршрутами частных перевозчиков - автобусами №48, 4 и 20.

Частные перевозчики пока продолжают работать в прежнем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU