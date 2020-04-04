Перечень тех предприятий, которые будут работать в Вологодской области с 6 апеля
"Комсомолка" публикует список тех организаций, которые продолжат или начнут вновь работу в Вологодской области. Как уточнил Олег Кувшинников, это не стоит воспринимать как послабление режима карантина и самоизоляции. Это делается для сохранения экономики региона.
Итак, в период с 6 по 30 апреля в Вологодской области будет ограничена деятельность отдельных организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, за исключением следующих организаций:
- непрерывно действующие организации и организации жизнеобеспечения
- медицинские и аптечные организации
- организации, производящие продукцию медицинского назначения, комплектующие и ингредиенты данной продукции
- организации, обеспечивающие выпуск продукции для дезинфекции и составляющие данной продукции
- организации розничной торговли, в части реализации продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости
- организации общественного питания, в которых организовано обслуживание навынос без посещения гражданами помещений таких организаций
- организации непродовольственных товаров, в которых организована доставка товаров дистанционным способом
- организации оптовой торговли в части снабжения организаций торговли и общественного питания, указанных в данном перечне
- организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях ставящих под угрозу жизнь, здоровье и нормальные жизненные условия
- организации, осуществляющие неотложные ремонтные работы банков в части совершения банковских операций
- страховые организации в части реализации федерального закона №40 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», а также реализации обязательств в связи с наступлением страховых случаев по заключённым договорам страхования
- нотариальные конторы, включённые Нотариальной палатой Вологодской области в Перечень нотариальных контор, осуществляющие свою деятельность в качестве дежурных
- адвокатские образования в части обеспечения адвокатов по уголовным, гражданским и административным делам в судах, органах власти и правоохранительных органах
- строительные организации, заказчики, застройщики, организации промышленности строительных материалов проектных организаций
- организации машиностроения, обеспечивающие деятельность организаций, которые входят в данный перечень
- организации лесного хозяйства, сельского хозяйства, а также организации, которые обеспечивают семенами, удобрениями и средствами, необходимыми для посевной кампании
- образовательные организации области, реализующие образовательные программы посредством дистанционного обучения, включая школы, университеты, колледжи и организации дополнительного образования
- дошкольные образовательные организации, в которых организована работа дежурных групп
- организации культуры, осуществляющие предоставление услуг в дистанционном виде
- организации социального обслуживания
- организации, обеспечивающие производство и выпуск средств массовой информации, социальной рекламы
- организации, обеспечивающие деятельность волонтёров, привлекаемых к работе по обеспечению предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечению продуктами и товарами первой необходимости жителей региона старшего возраста
- ветеринарные клиники в части оказания неотложных услуг и организации, осуществляющие мероприятия по обращению с животными без владельцев
- организации сферы связи и телекоммуникаций, в том числе операторы связи и организации IT-технологий, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных систем и программного оборудования для организаций, входящих в данный перечень
- организации, обеспечивающие грузоперевозки, логистические услуги, услуги доставки и разгрузочно-погрузочные работы для организаций, входящих в данный перечень
- организации, осуществляющие сервисное обслуживание, ремонт и поставку запчастей для организаций, входящих в данный перечень
- организации по ремонту и строительству дорог федерального, регионального и муниципального значения, а также мостовых сооружений
- иные организации, осуществляющие работу дистанционно с сохранением режима самоизоляции работников».
ИСТОЧНИК KP.RU