Олег Кувшинников: "Инфекция распространяется стремительно"

4 Апр 2020 2020-04-04T11:43:32+03:00

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Олег Кувшинников обратился к вологжанам с просьбой и требованием уйти на самоизоляцию. По его словам, многие превратно поняли информацию о том, что с понедельника многие предприятия возобновят работу.

Субботним утром он проехался по городу ( Он не уточнил - Вологда это или Череповец, прим. ред...) и увидел очень много людей на улицах.

Сегодня проехал по городу, и посмотрел как горожане соблюдают карантинный режим. К сожалению, увидел много людей на улице. Видимо, мое заявление об открытии некоторых жизненно необходимых предприятий было воспринято как ослабление режима карантина и режима самоизоляции.

Дорогие друзья! Делать этого ни в коем случае нельзя. На утро субботы уже 26 инфицированных, плюс 6 за сутки, двое в Вологде и остальные в Череповце.

Инфекция распространяется стремительно. Нам необходимо соблюдать жесткий карантинный режим. А предприятия мы открываем для того, чтобы жизнь продолжилась после инфекции и самоизоляции. Нам нужны засеянные поля, нам нужны отремонтированные дороги, нам нужен устойчиво работающий банковский сектор, чтобы пенсии платили... Это все мера, которую мы предприняли, чтобы жизнь не остановилась.

Дорогие друзья, вологжане! Настоятельно прошу и требую сохраняйте режим самоизоляции. Жизнь продолжится, для этого надо потерпеть, сжав зубы и сжав кулаки!"

ИСТОЧНИК KP.RU