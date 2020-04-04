2020-04-04T11:20:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще шесть человек изолировали в Череповце с подозрением на коронавирус

Всего в регионе 26 инфицированных
Иван Чухнин
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Новые цифры инфицированных озвучил мэр Череповца Вадим Германов. Число заболевших продолжает расти. Сразу шесть положительных результатов выдали тесты за минувшие сутки. Итого в регионе 13 подтвержденных в Москве диагнозов и 11 - предварительных.

Вадим Германов сообщил, что по каждому заболевшему уже отработаны контакты. По его словам, все эти люди находились на самоизоляции после возвращения из-за границы. Анализы отправлены в Москву. Инфицированные ждут ответа в развернутом для этого моногоспитале.

Напомним, вчера в Вологде сообщили о первом инфицированном. Это 31-летний таксист, приехавший из Москвы. Он сам сдал анализы на коронавирс в поликлинике №1. Его история из первых уст - ЗДЕСЬ.

По неофициальной информации, в областной столице выявлен второй инфицированный. Таким образом в регионе выявлено 26 инфицированных. Официальная информация появится после 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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