Службы занятости примут вологжан удаленно

3 Апр 2020 2020-04-03T19:21:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Департамент труда и занятости населения с понедельника будет вести дистанционный прием - по телефонам горячих линий. На интерактивном портале службы занятости с 6 апреля будет доступен сервис - там можно будет встать на регистрационный учет по безработице и прочитать всю необходимую информацию.

В течение 11-ти дней после предъявления полного пакета документов будет принято решение о статусе безработного и назначении пособия. Уведомление поступит в личный кабинет на сайте.

Максимальный размер пособия 12130 рублей, минимальный - 1500 рублей. Кроме того, действует районный увеличивающий коэффициент.

Гражданам, трудившимся год до безработицы в сумме не менее 26 недель, назначат пособие в процентах к среднемесячному заработку за последние 3 месяца: в первые 3 месяца будут выплачивать 75% средней ЗП, в следующие 60%. Не более чем полгода.

Остальным будет назначено минимальное пособие с коэффициентом и не более чем на 3 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU