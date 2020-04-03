2020-04-03T19:21:54+03:00
Общество

Службы занятости примут вологжан удаленно

С 6 апреля и до особого распоряжения учреждения ведут дистанционный режим
Евдокия САХАРОВА
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Департамент труда и занятости населения с понедельника будет вести дистанционный прием - по телефонам горячих линий. На интерактивном портале службы занятости с 6 апреля будет доступен сервис - там можно будет встать на регистрационный учет по безработице и прочитать всю необходимую информацию.

В течение 11-ти дней после предъявления полного пакета документов будет принято решение о статусе безработного и назначении пособия. Уведомление поступит в личный кабинет на сайте.

Максимальный размер пособия 12130 рублей, минимальный - 1500 рублей. Кроме того, действует районный увеличивающий коэффициент.

Гражданам, трудившимся год до безработицы в сумме не менее 26 недель, назначат пособие в процентах к среднемесячному заработку за последние 3 месяца: в первые 3 месяца будут выплачивать 75% средней ЗП, в следующие 60%. Не более чем полгода.

Остальным будет назначено минимальное пособие с коэффициентом и не более чем на 3 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Службы занятости примут вологжан удаленно
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