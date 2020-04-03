Студенты ВоГУ выходят на учебу 6 апреля

3 Апр 2020 2020-04-03T17:40:27+03:00

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Ректор ВоГУ рассказал о своем решении выпустить студентов учиться начиная с 6 апреля. Занятия будут проходить дистанционно. С помощью образовательных сервисов университета преподаватели будут проводить лекции и публиковать задания. Научные работники тоже переходят на удаленное "производство".

Глава ВоГУ Вячеслав Приятелев пообещал в ближайшее время определить ответственных за бесперебойное функционирование инфраструктурных объектов вуза. В корпусы учебного заведения студентом запрещено приходить еще минимум до 30 апреля, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU