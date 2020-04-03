Вологодский инфицированный работал таксистом

3 Апр 2020 2020-04-03T16:41:54+03:00

Все его клиенты будут проверены

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Как сообщала "Комсомолка", утром 3 апреля стало известно о первом зафиксированном случае коронавируса в Вологде. Это 31-летний мужчина. Как сообщает Ранпресс , молодой человек - таксист областного центра, который работал на автомобиле одного из крупных российских агрегаторов такси.

Уже запрошена маршрутная карта передвижений такси, все телефоны пользующихся услугой пассажиров. Так что в самое ближайшее время они будут установлены и проверены.

Установлено место жительства мужчины - сегодня на улице Текстильщиков вологжане стали свидетелями, как специалисты проводили дезинфекцию подъезда одного из пятиэтажных домов и прилегающей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU