Вологодский инфицированный работал таксистом
Как сообщала "Комсомолка", утром 3 апреля стало известно о первом зафиксированном случае коронавируса в Вологде. Это 31-летний мужчина. Как сообщает Ранпресс , молодой человек - таксист областного центра, который работал на автомобиле одного из крупных российских агрегаторов такси.
Уже запрошена маршрутная карта передвижений такси, все телефоны пользующихся услугой пассажиров. Так что в самое ближайшее время они будут установлены и проверены.
Установлено место жительства мужчины - сегодня на улице Текстильщиков вологжане стали свидетелями, как специалисты проводили дезинфекцию подъезда одного из пятиэтажных домов и прилегающей территории.
ИСТОЧНИК KP.RU