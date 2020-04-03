Мобильные бригады выявили 12 нарушителей самоизоляции в Вологде

3 Апр 2020 2020-04-03T14:47:04+03:00

Всего они контролируют более 400 вернувшихся из-за границы

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Мобильные бригады контролируют вологжан, которые находятся на режиме самоизоляции в связи с возвращением из-за рубежа. Таких только в Вологде 432 человека. Среди них уже выявлены нарушители. Их 12. Мобильные бригады не застали их дома во время проверки. Составлены соответствующие акты.

Между тем введены поправки в КоАП: нарушившим режим самоизоляции после возвращения из-за границы, грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

На железнодорожном вокзале организован контроль за приезжающими поездами. Там дежурство ведут сотрудники транспортной полиции.

Как констатирует пресс-служба администрации Вологды, на улицах стало значительно меньше людей. Большая часть в магазинах и аптеках - в масках и перчатках. Надо помнить. что инфекция передается воздушно- капельным путем и через прикосновения. Поэтому важно отказаться от контактов с людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU