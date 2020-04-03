2020-04-03T12:50:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Вологде появился первый инфицированный коронавирусом

Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов
Иван Чухнин
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В Вологде зафиксировали первого инфицированного коронавирусом. Об этом сообщил во время прямого эфира мэр города Сергей Воропанов.

До этого всех зараженных вирусом фиксировали исключительно в Череповце.

Всего в Вологодской области зафиксировано 18 инфицированных, у 12 диагноз подтвержден специалистами Москвы, еще 6 ожидают вердикта. Среди шестерых - и пациент из Вологды. Он изолирован. Известно, что это мужчина, которому 31 год. Сейчас устанавливается круг его общения. Все, с кем он контактировал, будут находится под наблюдением врачей и обязаны самоизолироваться. Те, у кого есть признаки заболевания, будут госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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