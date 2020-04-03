2020-04-03T12:18:40+03:00
Происшествия

Подросток умышленно сбил инспектора ДПС, по нему стреляли

Мальчик из Вологды, управляя ВАЗом, наехал на инспектора
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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В Вологде в ночь на 1 апреля подросток без водительских прав сбил инспектора ДПС. 16-летний парень мчался на автомобиле ВАЗ по автодороге «Вологда-Новая Ладога». На 18 км его заметили сотрудники ГИБДД, т.к. машина серьезно нарушала ПДД. На требования остановиться водитель не реагировал. Его преследовали до развязки обхода Вологды и трассы на Архангельск - там старший лейтенант 8 раз выстрелил в цель.

На 473 км трассы «Москва-Архангельск» наряд преградил дорогу преследуемому, старший инспектор попытался остановить легковушку. Водитель сбил сотрудника ДПС и продолжил движение. Полицейскому оказана медицинская помощь, - сообщает пресс-служба областного ГИБДД.

Подросток свернул на грунтовку и скрылся. ВАЗ обнаружили уже в деревне Камское Сокольского района с дырками от пуль в колесе и бампере. Нарушителя задержали. Авто с регистрации снято, принадлежит знакомому.

Подросток оказался трудным и ни раз привлекался к административной ответственности за управление без прав, он подозревается в совершении кражи и угона автомобиля. Возбуждено уголовное дело.

Подросток из Вологды умышленно сбил сотрудника ДПС, по нему открыли огонь.16-летний мальчик в автомобиле ВАЗ двигался на дороге с грубым нарушением ПДД, его заметили правоохранители

ИСТОЧНИК KP.RU

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