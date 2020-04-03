Митрополит Игнатий объедет Вологду с чудотворной иконой Спаса Всемилостивого

3 Апр 2020 2020-04-03T12:08:17+03:00

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Митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий совершит объезд Вологды с чудотворной иконой Спаса Всемилостивого и мощами святителей вологодских Антония, Маркелла и Игнатия.

Как сообщает пресс-служба митрополии, объезд начнется 3 апреля в 16:00. Затем в Воскресенском кафедральном соборе пройдет служба.

Подобные объезды с месточтимыми святынями пройдут в Череповце, Великом Устюге, Кириллове, Белозерске.

Это вызвано пандемией новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU