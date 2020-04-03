Главврач коронавирусного госпиталя заявил, что врачи ночуют на работе

3 Апр 2020 2020-04-03T11:42:40+03:00

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Главный врач монопрофильного стационара Череповецкой горбольницы Андрей Погодин рассказал о работе круглосуточного стационара. Инфекционный госпиталь на 300 коек с недавно возведенным санпропускником имеет отдельное крыло, где ночуют врачи. Есть чистая зона со зданием администрации, и где расположены инфицированные. Периметр охраняет Росгвардия.

Череповчан, находящихся на ИВЛ нет, пока все со средней степенью тяжести. Пока в Череповце 18 заболевших, 6 ждут итоговый анализ из Москвы.

Главврач коронавирусного госпиталя рассказал, что врачи не уходят домой.Главный врач монопрофильного стационара Череповецкой горбольницы Андрей Погодин рассказал, как работает круглосуточный стационар

ИСТОЧНИК KP.RU