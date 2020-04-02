2020-04-02T14:59:15+03:00
Экономика

В вологодских магазинах проверили цены на продукты

Они взлетели на лимоны и имбирь
Иван Чухнин
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В магазинах Вологды продуктового ажиотажа не наблюдается, сообщил мэр города Сергей Воропанов. Накануне департамент торговли проверял наличие продуктов в вологодских торговых сетях, а также цены на них.

Очевидно, что вологжан будоражит рост цен в разы на лимоны и имбирь.Именно эти продукты были отрекомендованы как продукты, укрепляющие иммунитет.

Как пояснил Сергей Воропанов, сезон лимонов отходит. В это время в прошлом году цены были тоже немалые, не такие как сейчас, но все-таки до 280 рублей за килограмм. Кроме того, рост цен на цитрус можно объяснить ростом курса валюты, закрытием границ, например, с Грецией и Италией . В конце апреля поставки лимонов начнутся из ЮАР и Аргентина, тогда и можно ожидать снижения цен.

Насчет имбиря Сергей Воропанов посоветовал... просто разлюбить его. В конце концов, это не продукт первой необходимости.

Зато в магазинах города борщевой набор - в наличии, все овощи по социальным ценам - от 17 до 35 рублей.

Крупы - в ассортименте. Несколько подорожала, например, некоторая продукция бренда "Макфа", но торговые сети прорабатывают ей альтернативу.

Есть продукты по очень даже бюджетным ценам. Например, макароны 13 рублей, рис- 38, в частности, в "Ашане" и "Ленте".

А вот гречневая крупа в наличии только от дорогих производителей. Этот вопрос прорабатывается.

Сахар- песок вернулся к цене от 30 рублей за килограмм.

На вологодских предприятиях пищевой промышленности, по словам Сергея Воропанова, все стабильно, сырья достаточно, все заявки магазинов выполняются на 100 процентов..

ИСТОЧНИК KP.RU

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