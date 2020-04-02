В Вологде работники жизнеобеспечивающих предприятий получают пропуска

2 Апр 2020 2020-04-02T13:12:45+03:00

Они нужны, чтобы добраться до работы

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Все работники жизнеобеспечивающих предприятий обзаведутся спецпропусками. Это должно быть сделано к 3 апреля. Об этом распорядился губернатор области Олег Кувшинников. В Вологде постановление мэром города подписано 31 марта.

Пропускной режим для передвижения к месту работы распространяется на работников предприятий, которые продолжат свою деятельность в нынешних условиях. Полный список предприятий приведен на сайте администрации грода. Список людей, необходимых для решения производственных задач на рабочем месте, составляют и передают администрации руководители предприятий.

Как сообщал губернатор, по все видимости, ограничивающий режим будет продлен еще, как минимум, на неделю.

При нахождении на улице необходимо предоставить пропуск, который выдает на организацию администрация города, а также документ, удостоверяющий личность.

Чиновникам достаточно показать служебное удостоверение. У охранников это могут быть личные карточки.

Гражданам настойчиво рекомендуется выходить на улицу только в крайнем случае - за продуктами и лекарствами, чтобы вынести мусор и выгулять домашнего питомца.

ИСТОЧНИК KP.RU