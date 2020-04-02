2020-04-02T12:00:32+03:00
Происшествия

Под Череповцом сгорел гараж с автомобилем и дровянник

Возможно, пожар случился из-за автомобиля "Нива"
Иван Чухнин
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1 апреля, около 11 часов дня, поступил звонок в пожарную часть Череповецкого района. Горело в Уломском поселении, в деревне Кротово. Огонь полностью уничтожил деревянный гараж, а также сарай с дровами. Общая площадь пожара составила 66 квадратных метров. Предполагаемая причина ЧП - неисправность электрооборудования автомобиля "Нива".

Никто из людей не пострадал. На пожар выезжали 7 человек, в том числе два - члены добровольного пожарного общества, в тушении огня участвовало 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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