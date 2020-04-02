Под Череповцом сгорел гараж с автомобилем и дровянник

2 Апр 2020 2020-04-02T12:00:32+03:00

Изменить размер текста: A A

1 апреля, около 11 часов дня, поступил звонок в пожарную часть Череповецкого района. Горело в Уломском поселении, в деревне Кротово. Огонь полностью уничтожил деревянный гараж, а также сарай с дровами. Общая площадь пожара составила 66 квадратных метров. Предполагаемая причина ЧП - неисправность электрооборудования автомобиля "Нива".

Никто из людей не пострадал. На пожар выезжали 7 человек, в том числе два - члены добровольного пожарного общества, в тушении огня участвовало 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU