В Череповце официально подтвержден еще один случай коронавируса
Опубликованы новые данные о количестве инфицированных коронавирусом в Вологодской области. На утро 2 апреля 12 диагнозов подтверждены московскими специалистами, диагнозы 4 человек еще проверяются. Всего на 10:00 2 апреля обследовано 3311 вологжан.
Известно, что все инфицированные - жители Череповца. Накануне называлась цифра - 11 подтвержденных диагнозов.
В Череповце приняты дополнительные меры безопасности. В частности, запрещен транзитный проезд грузовиков, автомобилей с номерами другого региона, отменены межрайонные и межрегиональные автобусы из Череповца и обратно. В самом городе отменены льготы на проезд, уменьшено количество общественного транспорта. На улицы вышли полицейские и дружинники - в городе вводится пропускной режим.
Всего в России заболело 3548 человек, большая часть выявленных - приехавшие из-за границы и контактировавшие с ними.
ИСТОЧНИК KP.RU