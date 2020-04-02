В Череповце официально подтвержден еще один случай коронавируса

2 Апр 2020 2020-04-02T11:32:43+03:00

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Опубликованы новые данные о количестве инфицированных коронавирусом в Вологодской области. На утро 2 апреля 12 диагнозов подтверждены московскими специалистами, диагнозы 4 человек еще проверяются. Всего на 10:00 2 апреля обследовано 3311 вологжан.

Известно, что все инфицированные - жители Череповца. Накануне называлась цифра - 11 подтвержденных диагнозов.

В Череповце приняты дополнительные меры безопасности. В частности, запрещен транзитный проезд грузовиков, автомобилей с номерами другого региона, отменены межрайонные и межрегиональные автобусы из Череповца и обратно. В самом городе отменены льготы на проезд, уменьшено количество общественного транспорта. На улицы вышли полицейские и дружинники - в городе вводится пропускной режим.

Всего в России заболело 3548 человек, большая часть выявленных - приехавшие из-за границы и контактировавшие с ними.

ИСТОЧНИК KP.RU