Весенняя охота запрещена на Вологодчине

1 Апр 2020 2020-04-01T22:44:48+03:00

Это сделано для того, чтобы охотники не нарушали режим самоизоляции

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В Вологодской области не будет разрешена весенняя охота. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. По данным охотдепартамента, обычно на охоту приезжают тысячи охотников из двух столиц и соседних областей. Кроме того, разрешение охотники получают лично в руки, то есть им необходимо являться в подразделения департамента, делать это в сжатые сроки - то есть там может появиться небезопасная толкучка.

Поэтому ни спортивной, ни любительской охоты на территории региона не будет. Ряд областей также приняли подобные решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU