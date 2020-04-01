Водитель автомобиля погиб в столкновении с двумя иномарками в центре Вологды
Страшная авария произошла в центре Вологды.
ДТП случилось 1 апреля около 19 часов вечера на перекрестке улиц Октябрьской и Мальцева.
Как сообщает пресс-служба УМВД области, Лада Ларгус двигалась по улице Мальцева. На перекрестке она врезалась в Мазду, которая двигалась по улице Октябрьской в сторону центра. Затем в нее врезалась Шкода Фабия, которая двигалась от центра в сторону улицы Октябрьской.
В результате погиб водитель Лада Ларгус. Пассажир Лады и пассажир Мазды получили травмы.
Эта информация предварительная. Над установлением истиной картины работают сотрудники ГИБДД.
Фото портала ГородВо..
ИСТОЧНИК KP.RU