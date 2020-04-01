Водитель автомобиля погиб в столкновении с двумя иномарками в центре Вологды

1 Апр 2020 2020-04-01T21:12:34+03:00

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Страшная авария произошла в центре Вологды.

ДТП случилось 1 апреля около 19 часов вечера на перекрестке улиц Октябрьской и Мальцева.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, Лада Ларгус двигалась по улице Мальцева. На перекрестке она врезалась в Мазду, которая двигалась по улице Октябрьской в сторону центра. Затем в нее врезалась Шкода Фабия, которая двигалась от центра в сторону улицы Октябрьской.

В результате погиб водитель Лада Ларгус. Пассажир Лады и пассажир Мазды получили травмы.

Эта информация предварительная. Над установлением истиной картины работают сотрудники ГИБДД.

Фото портала ГородВо..

ИСТОЧНИК KP.RU