2020-04-01T21:12:34+03:00
Происшествия

Водитель автомобиля погиб в столкновении с двумя иномарками в центре Вологды

Еще двое получили травмы
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Страшная авария произошла в центре Вологды.

ДТП случилось 1 апреля около 19 часов вечера на перекрестке улиц Октябрьской и Мальцева.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, Лада Ларгус двигалась по улице Мальцева. На перекрестке она врезалась в Мазду, которая двигалась по улице Октябрьской в сторону центра. Затем в нее врезалась Шкода Фабия, которая двигалась от центра в сторону улицы Октябрьской.

В результате погиб водитель Лада Ларгус. Пассажир Лады и пассажир Мазды получили травмы.

Эта информация предварительная. Над установлением истиной картины работают сотрудники ГИБДД.

Фото портала ГородВо..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24