2020-04-01T17:42:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэр Череповца пояснил, от кого будет перекрыт въезд город

КПП на въездах развернутся с 18:00 1 апреля
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Вадим Германов, мэр Череповца, рассказал о дополнительных мерах, которые принимаются для предотвращения распространения коронавируса.

Так, 1 апреля с 18:00 на всех трех въездах в Череповец развернуты КПП, на которых круглосуточное дежурство будут нести сотрудники ДПС, бойцы Росгвардии и медики.

Главная задача этих пунктов - не допустить в Череповец иностранцев и жителей других регионов. Все грузовые автомобили, которые идут транзитом через Череповец, будут разворачивать. Грузовые автомобили, везущие в город продукты и товары первой необходимости, будут беспрепятственно пропускаться. Кроме того, разрешены перевозки, которые необходимы для функционирования череповецких предприятий.

Кроме того, водителям грузовиков и легковых автомобилей будет делаться, выборочно, замер температуры.

Все легковые автомобили с невологодскими номерами, пассажиры и водители которых не имеют вологодской прописки, будут разворачиваться.

Никаких ограничений для жителей Вологодской области не будет: вы можете свободно передвигаться в пределах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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