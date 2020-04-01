На въезде в Чеповец развернутся контрольно-пропускные пункты
На въездах в Череповец разворачивают контрольно-пропускные пункты. В город будет ограничен доступ большегрузной техники, за исключением транспорта, который доставляет медикаменты и продовольствие.
с 3 апреля из Череповца приостанавливаются межрегиональные и межрайонные автобусные рейсы. На вокзалах прекращают работу залы ожидания.
В Вологде и Череповце с 1 апреля введены спецпропуска для перемещения. Все вопросы должны быть решены до 3 апреля.
Как сообщает официальный сайт Череповца, режим самоизоляции всего вероятней будет продлен. "90 процентов, что он будет продлен после 6 апреля," - так оценил ситуацию губернатор области.
ИСТОЧНИК KP.RU