В Вологодском районе в районе Фетинино горит 50 га сухой травы

1 Апр 2020 2020-04-01T15:37:08+03:00

С возгоранием борются 29 человек

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В Вологодском районе в районе Фетинино загорелась сухая трава.

Ветер распространил огонь на площади более 50 га. На место выехали пожарные. Как сообщает пресс-служба ГО ЧС, всего задействовано 12 единиц техники, 29 человек личного состава.

Всего за сутки в области произошло 5 возгораний мусора и сухой травы: в Вологодской районе, Череповецком, Устюженском, а также в Вологде. Самый большой очаг - возле Фетинино.

Чтобы представить размах стихии, 50 га - это полоса длиной 5 километров и шириной 100 метров. Вероятно, пожар начался от брошенной сигареты.

ИСТОЧНИК KP.RU