Вологжанка разместила пост о сотнях заболевших и пойдет под суд

1 Апр 2020 2020-04-01T15:17:06+03:00

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19-летняя девушка разместила в соцсетях пост о нескольких сотнях заболевших вологжанах и попала под статью.

Несколько дней назад в социальной сети появилась аудиозапись с пугающей информацией: «…Двести человек под вопросом заражено или нет. Двести человек заболело. Это в Череповце. 12 человек в Вологде зараженных…».

Эта информация обеспокоила многих вологжан. Так как это была фейковая нформация, не нашедшая подтверждения, полиция решила вычислить дезинформатора. И сумела это сделать.

Автором поста оказалась 19-летняя девушка, жительница Вологды. Она призналась, что разместила недостоверную информацию, не думая о последствиях.

Административный материал был составлен по факту «злоупотребления свободой массовой информации».

Наказание за такое нарушение довольно серьезное:

наложения административного штрафа

- на граждан в размере от 30 до 100 тысяч рублей;

- на должностных лиц — от 60 до 200 тысяч рублей;

- на юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Девушка уже удалила пост, но ей придется идти в суд. Именно он определит наказание за проступок.

Добавим, что доверием своих читателей и подписчиков злоупотребляют не только обычные граждане, но и СМИ и телеграмм-каналы. Буквально на днях в некоторых из них появились не подтвердившиеся позже сообщения о смерти от коронавируса заболевшего череповчанина. Правда, полиция пока даже не сообщала, намерена ли искать авторов этих постов.

ИСТОЧНИК KP.RU