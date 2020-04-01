Всем пожилым вологжанам необходимо знать этот телефон: 8-800-200-93-88

1 Апр 2020 2020-04-01T13:56:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Олег Кувшинников напомнил о том, что в Вологодской области действует режим полной самоизоляции. Особенно нужно быть внимательным тем, кто старше 65 лет.

"В таких достаточно жестких условиях нельзя бросить людей, которые нуждаются в нашей помощи. Бабушкам и дедушкам порой некому принести продукты. Поэтому в области созданы волонтерские отряды в каждом городе и районе,"- сообщил он. для того, чтобы попросить помощи в доставке лекарств и продуктов питания, необходимо позвонить по телефону 8-800-200-93-88.

Как защищены волонтеры? Все волонтёры оснащены средствами защиты, перед тем, как идти к бабушке или дедушке, они обрабатывают руки дезинфицирующими средствами. Продукты передают в коридоре, не проходя в квартиру. Всего в регионе работает больше 200 волонтеров. Так, в Вологде было на 31 марта было 25, сегодня мэр сообщил о 80.

В центре создана единая база заявок, уже обработано более 300. И если до 29 марта заявки были единичные, то сейчас ежедневно поступает порядка 50 заявок.

Итак, телефон штаба волонтёров 8-800-200-93-88.

Как мы сообщали, горожанам старше 65 лет предоставлена отсрочка платежей за услуги ЖКХ. Подробнее ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU