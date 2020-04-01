Вологжане старше 65 лет могут не платить за ЖКХ в апреле

1 Апр 2020 2020-04-01T12:44:35+03:00

При этом просрочки не будет

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Мэр Вологды Сергей Воропанов призвал горожан старше 65 лет ни в коем случае не выходить в банки, к банковским терминалам для оплаты услуг ЖКХ, даже если пришли квитанции. Это они могут сделать, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется.

-65-летним и старше не надо выходить из дома, даже если пришли квитанции. Это они смогут сделать позднее, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется, - заявил он. - Администрация города договорилась с ресурсопоставляющими предприятиями об отсрочке платежей за воду, тепло, газ, электричество, мусор, а также в Фонд капремонтов.

Он обратился к тем предприятиям, кто не успел напечатать квитанции - просьба приостановить доставку квитанций пожилым гражданам.

- При отсрочке платежей просрочки не будет, а льготы и субсидии будут сохранены, - заверил Сергей Воропанов. - Мы знаем, что пенсионеры - самые дисциплинированные граждане, и они массово пойдут платить. Не нужно выходить из дома!

Напомним, что в случае образования долга за ЖКХ субсидии не выплачивались. Однако из-за сложившихся условий этого не произойдет.

ИСТОЧНИК KP.RU