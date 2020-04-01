Вологодские полицейские нашли угонщика грузовика по следам на окурке

1 Апр 2020 2020-04-01T12:05:21+03:00

Ему грозит пять лет колонии

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Полицейские нашли угонщика автомобиля по следам на окурке. Автомобиль, принадлежащий 39-летнему мужчине, был угнан в Вологде ночью с улицы Фрязиновской. ГАЗ-2775 полицейские вскоре нашли на льду реки Вологды в районе Набережной 6 Армии.

Рядом был обнаружен окурок, который, как предположили криминалисты, мог принадлежать угонщику. Он был направлен на экспертизу. В Экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Вологодской области с окурка были сняты отпечатки, так был установлен подозреваемый.

Мужчине 26 лет, он житель Кич-Городецкого района. Он признался, что был пьян и, увидев грузовик, решил доехать на нем до дома. Он разбил стекло, проник в салон, а в замке зажигания находились ключи.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 с.166 УК РФ (Угон). Угонщику грозит лишение свободы сроком до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU