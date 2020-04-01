В Череповце 16 человек инфицированы, в том числе 9 случаев официально подтверждены

1 Апр 2020 2020-04-01T11:26:31+03:00

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В Вологодской области обновлены данные по количеству больных коронавирусной инфекцией. На 1 апреля 2020 года зафиксировано 9 официально подтвержденных диагнозов. Еще 7 человек ожидает вердикта Московского референс-центра - положительные тесты должны подтвердить или опровергнуть в Москве. Об этом сообщил мэр Череповца Вадим Германов.

Он проинформировал, что 1 апреля в 9 часов утра "нулевой пациент" был вывезен на автомобиле скорой помощи из Череповца, из областной больницы № 2, в Москву, по месту его проживания.

Ранее сообщалось, что это топ-менеджер "Северстали". Вместе с женой он находился на базе отдыха Торово и выходил на работу.

Всего в Вологодской области на коронавирус обследовано 3107 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU