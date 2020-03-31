Череповец патрулируют казаки и дружинники
В городе металлургов, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и режимом полной изоляции населения к патрулированию улиц привлечены казаки и общественники вместе с сотрудниками полиции. Они будут общаться с гражданами, находящимися в местах массового скопления людей, и праздношатающимися. Об этом сообщил мэр Череповца.
Активисты планируют уменьшить количество несознательных череповчан на улицах - потенциальных переносчиков коронавирусной заразы. Сейчас жизненно необходимо снизить темпы распространения инфекции. По состоянию на 31 марта в Череповце 15 зараженных.
ИСТОЧНИК KP.RU