Череповец патрулируют казаки и дружинники

31 Март 2020 2020-03-31T22:02:46+03:00

Народные правоохранители действуют в связке с сотрудником полиции: они разъясняют заплутавшим на улицах гражданам, почему необходимо сидеть дома

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В городе металлургов, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и режимом полной изоляции населения к патрулированию улиц привлечены казаки и общественники вместе с сотрудниками полиции. Они будут общаться с гражданами, находящимися в местах массового скопления людей, и праздношатающимися. Об этом сообщил мэр Череповца.

Активисты планируют уменьшить количество несознательных череповчан на улицах - потенциальных переносчиков коронавирусной заразы. Сейчас жизненно необходимо снизить темпы распространения инфекции. По состоянию на 31 марта в Череповце 15 зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU