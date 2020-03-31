2020-03-31T22:02:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Череповец патрулируют казаки и дружинники

Народные правоохранители действуют в связке с сотрудником полиции: они разъясняют заплутавшим на улицах гражданам, почему необходимо сидеть дома
Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы мэра ЧереповцаФото со страницы мэра Череповца
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В городе металлургов, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и режимом полной изоляции населения к патрулированию улиц привлечены казаки и общественники вместе с сотрудниками полиции. Они будут общаться с гражданами, находящимися в местах массового скопления людей, и праздношатающимися. Об этом сообщил мэр Череповца.

Активисты планируют уменьшить количество несознательных череповчан на улицах - потенциальных переносчиков коронавирусной заразы. Сейчас жизненно необходимо снизить темпы распространения инфекции. По состоянию на 31 марта в Череповце 15 зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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