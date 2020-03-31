2020-03-31T21:23:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Вологжанам помогут психологи

Специалисты готовы помочь по педагогическим, психологическим вопросам
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Правительство Вологодской области
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В Вологодской области в связи с карантином из-за коронавирусной инфекции специалисты центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи консультируют нуждающихся. В областной центр в Вологде можно обратиться в будни по телефону 8 (900) 553-40-22 с 9:00 до 18:00. В Череповецкий - до 17:00, телефон 8 (202) 57 60 24.

Предлагается помощь с организацией дня ребенка, разъяснения ему, почему нельзя выходить из дома, вопросы семейных отношений в режиме изоляции, практики повышения стрессоустойчивости, способы справиться с тревогой и не поддаться панике и другое.

Кроме того, предлагается записаться на сеанс по Скайпу к педагогам-психологам, социальным педагогам, учителям-логопедам, учителям-дефектологам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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