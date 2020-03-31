2020-03-31T21:02:43+03:00
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Мэр Вологды призвал бежать из магазинов, где не носят маски и перчатки

Сергей Воропанов осветил ситуацию с продуктами в городе
Евдокия САХАРОВА
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На прямой линии с вологжанами, мэр Вологды рассказал о продуктовых проблемах города. Перебоев с поставками в крупных сетях нет. Ситуация стабильная. Сергей Воропанов посмеялся над массовой скупкой туалетной бумаги и гречки и заявил, что лично сегодня обошел несколько продовольственных - дефицита нет. "Не только гречкой единой жив человек", - сказал мэр. На вопрос про лимоны за 400 рублей он, к сожалению, не ответил.

Однако, в некоторых магазинах недостает молочных продуктов. С этим вопросом сейчас разбирается департамент экономики: почему так произошло - не ясно. Жители Вологды консервативны и берут в основном местную молочку. Производители же не заявляли ни о каких проблемах с сырьем или упаковкой.

Мэр заметил, что многие продавцы не носят средства индивидуальной защиты. Он призвал просто бежать из таких лавок! Власти предупреждали предпринимателей за 2 недели о необходимости закупки. Некоторые сети обеспечили работников, а некоторые нет. Сергей показал и свою маску - он сшита на фабрике Cнежинка (производят вручную до 1 тысячи штук в день), а не аптечная-покупная. Под Вологдой скоро тоже начнут выпускать защитные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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