2020-03-31T20:25:13+03:00
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Мэр Вологды рассказал, где купить антисептики

Сергей Воропанов дал наводку на муниципальные аптеки
Евдокия САХАРОВА
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Мэр Вологды ответил на часто задаваемый вопрос: где купить антисептик? Он рассказал про запасы в муниципальных аптеках по состоянию на полдень 31 марта. Правда ситуация в них меняется каждый час.

Дезинфицирующий препарат Асептолин в количестве 1640 штук есть в аптеках: на Ленина 1, Чернышевского, 93, Парковая, 6, в селе Молочное Разина, 53, Поповича, 57. В четверг планируется новый завоз.

Салициловую кислоту 3000 штук можно найти на Ленина, 1, Конева, 17, Тендрякова, 2.

Спиртовые антисептические стерильные салфетки 10 500 штук в индивидуальной упаковке: Ленина, 1, Тендрякова, 2, Разина, 53, Чернышевского, 93, Тепличная, 1.

Кроме того, Вологдафарм начала выпускать хлоргекседин, смешивая его вручную. На данный момент изготовлено 1750 литров, но в первую очередь они пойдут на предприятия. Излишки обещают продавать в аптеках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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