В Череповце в 3 дежурных детских садах всего 3 ребенка

31 Март 2020 2020-03-31T18:34:59+03:00

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С 30 марта на Вологодчине открыты дежурные детские сады. Мэр Вологды сегодня заявил на прямой линии с вологжанами, что власти города готовы выделить место каждому ребенку в детсаде (хотя на сайте Правительства области говорится, что это только для родителей, занятых на жизнеобеспечивающих предприятиях). Естественно, детей лучше изолировать у себя дома, чем вести в сад, т.к, по последней информации, люди болеют коронавирусом абсолютно в любом возрасте. В Череповце последняя заболевшая - трехлетняя девочка. Сергей Воропанов высказал огромную благодарность вологжанам, которые не приводят без крайней необходимости своих чад.

Чтобы оставить ребенка на следующий день, необходимо заранее строго до 16:00 позвонить заведующей учреждения, либо на горячую линию. Детсады работают с 7 до 19:00. 31 марта в Вологде в них пришли 89 детей, всего 28 групп в 27 садах. В Череповце всего 3 детских сада и в них ТРИ ребенка. Напомним, что в городе металлургов уже выявлено 15 заболевших коронавирусом.

В областной столице самыми популярными оказались садики микрорайонах ПЗ-23, Щетинина, Ленинградская, Бывалово, Водники. В группах до 12 детей, в основном по 4-5 человек. Сады открыты даже для одного ребенка! О ситуации в области в нашей предыдущей статье.

ИСТОЧНИК KP.RU