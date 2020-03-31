Тысячи ветеранов ездят на общественном транспорте Вологды в карантин

31 Март 2020 2020-03-31T17:49:40+03:00

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Сергей Воропанов получил данные за 30 марта по общественному транспорту: оказалось, что несмотря на режим карантина, полной изоляции, 6 200 ветеранов проехались на автобусах за день в городе Вологде! Пожилые люди из-за пандемии коронавируса сейчас рискуют максимально.

Мэр поразился безалаберностью старшего поколения на прямой линии с вологжанами: "Ветеранам сейчас на улице ничего делать не надо". Губернатор Вологодской области подтвердил, что не стоит верить критиканам в интернете - коронавирус действительно опасен и это не просто грипп! От него сейчас нет вакцины, нет лечения, заболевание им никак не предотвратить, кроме соблюдения гигиены и изоляции. Смертность и заразность намного выше обычного. Буквально за пару дней с нуля могут заболеть десятки тысяч. При одномоментном массовом заражении медицина не справится, а врачи сильно рискуют своим здоровьем, т.к защитных костюмов очень мало! Поэтому и введен карантин, чтобы выиграть время.

В связи с тем, что многие пожилые нарушают рекомендацию по самоизоляции, а школьники и студенты должны обучаться удаленно, мэр принял, по его признанию, непопулярное решение временно отменить школьные и студенческие проездные и даже "Заботу". Объявлен режим полной изоляции. Стоит ходить лишь по крайней необходимости в магазин, выкинуть мусор и погулять с собакой.

При критической ситуации мэр Вологды пообещал остановить общественный транспорт. Работники жизнеобеспечивающих предприятий будут доставляться на места иначе.

ИСТОЧНИК KP.RU