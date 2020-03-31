Олег Кувшинников сообщил, что Череповец не будет блокирован с 1 апреля
Губернатор области Олег Кувшинников заявил, что информация о блокировке Череповца с 1 апреля не соответствует действительности.
Напомним, информация о закрытии проезда через Череповец появилась почти сразу после выявления первого инфицированного. В пятницу пресс-служба У МВД прокомментировала, что никакого закрытия города нет.
Сегодня к теме вернулся губернатор. Однако развенчивание фейковой информации вызвало обратный эффект - в социальных сетях появились предложения все-таки закрыть неблагополучный город.
Олег Кувшинников подтвердил, что в области 15 случаев выявленного коронавируса, назвал ситуацию стабильной и пообещал проинформировать вологжан если что-то случится, в любое время дня и ночи.
ИСТОЧНИК KP.RU