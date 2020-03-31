Приезжих на Вологодчину будут проверять

31 Март 2020 2020-03-31T17:57:08+03:00

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Мэр Вологды сообщил, что теперь в областной столице будут проверять машины из других городов. Вологжане заметили, что в последние дни в областной столице очень много автомобилей с московскими номерами. По заявлению Сергея Воропанова, в основном это транзитный поток. Теперь их будут контролировать. Кроме того, жителей просят сообщать о приезжих на телефон городской горячей линии 8 (800) 302-16-17!

Пассажиров с поездов тоже собираются фиксировать - уже с прошедшего воскресения. Причем не только Вологду, но и Вологодский район, Сокольский и Грязовецкий. За 30 марта к нам приехали 300 человек.

Общественный транспорт пока остановить нельзя (хотя это очаг распространения инфекции) т.к часть вологжан работают на предприятиях жизнеобеспечения. На данный момент в Вологде транспортный поток сократили в два раза. На 30 марта до 8:30 проехалось 12 000 человек, к часу дня - только 18 000. С изменением пассажиропотока будут корректировать и сам транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU