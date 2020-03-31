2020-03-31T16:43:22+03:00
Коронавирус Covid-19

12 вологжан нарушили режим самоизоляции за день

Это прибывшие из-за рубежа горожане
Евдокия САХАРОВА
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Мэр Вологды в прямом эфире высказал недовольство тем, что вологжане недобросовестно соблюдают режим самоизоляции. Он поразился беспечностью жителей областной столицы. Только за 30 марта мобильными группами были выявлены 12 нарушителей - это люди, которые недавно вернулись из-за границы и должны находиться 2 недели дома на полном карантине - там их при проверке не обнаружили. Вологжане причины нарушения изоляции так и не назвали. Заранее о каких-либо форс-мажорных обстоятельствах специалистов не уведомили.

Полиция составила протоколы на нарушителей. Всего на данный момент в Вологде под самоизоляцией должны находиться 642 человека. Их проверяет 20 мобильных групп ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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