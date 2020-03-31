7 предприятий Вологды пойманы за нарушение карантина

31 Март 2020 2020-03-31T16:02:43+03:00

Из 250 проверенных развлекательных компаний, которые должны по закону быть закрыты, 7 оказались нарушителями

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В Вологде увеселительные организации пойманы за нарушение карантина. Все предприятия, кроме аптек, продуктовых, больниц, банков, транспорта должны быть закрыты, а жители сидеть дома.

Мобильные группы полицейских выявили, что из 250 проверенных компаний, 7 предприятий нарушили санитарно-эпидемиологические мероприятия. Материалы направлены в Роспотребнадзор, сообщила пресс-служба областного УМВД.

В церквях проводятся дистанционные службы.

Специалисты также обходят граждан, которые вернулись из-за границы. Уже появились карантинные "рецидивисты". На соцработницу вообще нажаловались соседи.

ИСТОЧНИК KP.RU