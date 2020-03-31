7 предприятий Вологды пойманы за нарушение карантина
В Вологде увеселительные организации пойманы за нарушение карантина. Все предприятия, кроме аптек, продуктовых, больниц, банков, транспорта должны быть закрыты, а жители сидеть дома.
Мобильные группы полицейских выявили, что из 250 проверенных компаний, 7 предприятий нарушили санитарно-эпидемиологические мероприятия. Материалы направлены в Роспотребнадзор, сообщила пресс-служба областного УМВД.
В церквях проводятся дистанционные службы.
Специалисты также обходят граждан, которые вернулись из-за границы. Уже появились карантинные "рецидивисты". На соцработницу вообще нажаловались соседи.
ИСТОЧНИК KP.RU