В Вологде с 1 апреля заблокируют проезд по школьным, студенческим проездным и по "Заботе"

31 Март 2020 2020-03-31T16:14:21+03:00

Это делается, чтобы дети и пожилые сидели дома

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С 1 апреля в Вологде будут временно заблокированы школьные, студенческие проездные и проездные «Забота».

Это сделано в интересах горожан. Решение принято на городском штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Как заявил Мэр Вологды Сергей Воропанов, школьные, студенческие проездные и проездные «Забота» (как действие месячных проездных билетов, так и услуги «электронный кошелёк») будут заблокированы с 1 апреля.

На 50 процентов сократят выход автобусов на линию. Совсем отменить транспорт движение транспорта власти не могут - так как часть предприятий работает. Но автобусы и троллейбусы остаются местом массового скопления людей. Автобусы с 1 апреля будут ходить, главным образом, в утренние и вечерние часы.

-Сейчас в рамках режима самоизоляции школьники, студенты, пожилые вологжане должны находиться дома и не пользоваться общественным транспортом», - пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Для граждан, указанных категорий, купивших месячные проездные билеты на апрель 2020 года и не пользовавшихся общественным транспортом в период карантина, будет выполнен перенос данного билета на май 2020 года.

Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, в автобусах как муниципального, так и частных перевозчиков будет действовать наличная оплата, бесконтактная оплата картой, а также транспортная карта (так называемый электронный кошелек) и единый проездной.

ИСТОЧНИК KP.RU