2020-03-31T15:32:59+03:00
Происшествия

37-летний вологжанин пропал вместе с автомобилем Santa Fe

Его машину видели в Ярославской области
Иван Чухнин
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Волонтеры и полиция просят помощи в распространении информации о пропавшем.Волонтеры и полиция просят помощи в распространении информации о пропавшем.
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В Вологодской и Ярославской областях ищут мужчину. Он на Hyundai Santa Fe уехал из Вологды в деревню в Вологодском районе и пропал. Его автомобиль обнаружили на камерах видеоконтроля в Ростовском районе Ярославской области. Но вестей от мужчины нет.

37-летний Михаил Русанов уехал из Вологды в деревню Горка Покровская Вологодского района в пятницу, 27 марта. С 28 марта перестал выходить на связь.

Внимание: госномер автомашины Е 775О О 35. Приметы Михаила распространяют волонтеры поисково-спасательного отряда "ЮК-Спас": рост 170 см, крепкое телосложение, на вид 35 лет, темно-русые кудрявые короткие волосы.

Одет в черную ветровку, синий джемпер с бело-красными полосами, на ногах - зеленые резиновые сапоги. При себе у мужчина имел паспорт, права и телефон.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Михаила Русанова, кто видел его авто, просьба сообщить в полицию (02, 102, 112) или волонтерам ПСО «ЮК-СПАС» по телефонам: 9-921-123-88-80, 8-92106-06-656.

ИСТОЧНИК KP.RU

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