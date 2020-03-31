В Вытегорском районе найден мужчина, утонувший в прошлом году
Он пытался переправиться через реку Мегру
Изменить размер текста:
В Вытегорском районе в реке найден утонувший мужчина. Следователи СКР устанавливают обстоятельства его смерти.
По данным следствия, днем 28 марта в реке Мегра возле одноименного поселка местный житель обнаружил труп, его он вытащил на берег.
Погибший был опознан. Это житель деревни Верховье Вытегорского района, 1954 года рождения. Он пропал в ночь на 29 декабря 2019 года. Мужчина был нетрезв, однако отправился на плоту через незамерзшую реку.
Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины гибели мужчины. .
ИСТОЧНИК KP.RU