2020-03-31T14:11:21+03:00
Происшествия

В Вытегорском районе найден мужчина, утонувший в прошлом году

Он пытался переправиться через реку Мегру
Иван Чухнин
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В Вытегорском районе в реке найден утонувший мужчина. Следователи СКР устанавливают обстоятельства его смерти.

По данным следствия, днем 28 марта в реке Мегра возле одноименного поселка местный житель обнаружил труп, его он вытащил на берег.

Погибший был опознан. Это житель деревни Верховье Вытегорского района, 1954 года рождения. Он пропал в ночь на 29 декабря 2019 года. Мужчина был нетрезв, однако отправился на плоту через незамерзшую реку.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины гибели мужчины. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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