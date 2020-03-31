В Череповце иномарка влетела в автобус
Рено Меган мчалась на красный свет через перекресток Сталеваров-Строителей
-Фото: по Череповцу ОГИБДД
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В городе металлургов произошла авария с участием общественного транспорта. В пассажирский автобус «Скания Омнилинк» врезался «Рено Меган»: 31-летний водитель иномарки проехал на красный свет на перекрестке ул. Сталеваров и пр. Строителей в 23:25. Его госпитализировали с закрытой травмой грудной клетки и ушибленными ранами нижних конечностей. Он не был пристегнут. Передние боковые стекла Рено были тонированы.
К счастью, в автобусе уже никого, кроме водителя, не было, он направлялся в парк. Автобус исправен, водитель был пристегнут.
ИСТОЧНИК KP.RU