В Череповце иномарка влетела в автобус

31 Март 2020 2020-03-31T14:10:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе металлургов произошла авария с участием общественного транспорта. В пассажирский автобус «Скания Омнилинк» врезался «Рено Меган»: 31-летний водитель иномарки проехал на красный свет на перекрестке ул. Сталеваров и пр. Строителей в 23:25. Его госпитализировали с закрытой травмой грудной клетки и ушибленными ранами нижних конечностей. Он не был пристегнут. Передние боковые стекла Рено были тонированы.

К счастью, в автобусе уже никого, кроме водителя, не было, он направлялся в парк. Автобус исправен, водитель был пристегнут.

ИСТОЧНИК KP.RU