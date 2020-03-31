Пожилые северстальцы отправлены на удаленку
В Череповце с понедельника сотрудников "Северстали" старше 60 отправили на удаленку. Те, кому специфика должности не позволяет работать дистанционно, будут выплачивать среднюю зарплату. Возрастные специалисты должны соблюдать домашний режим, с ограничением контактов и перемещений.
Напомним, на Вологодчине первым выявленным заболевшим коронавирусом оказался топ-менеджер "Северстали". По заверению компании, с производственным персоналом он не контактировал. На данный момент, в компании 8 заболевших Covid-19 согласно вологодским тестам.
На предприятии введена система сбора информации о состоянии здоровья работников. Сотрудникам измеряется температура, проверяется самочувствие. С симптомами ОРВИ на работу не пускают.
ИСТОЧНИК KP.RU