Пожилые северстальцы отправлены на удаленку

31 Март 2020 2020-03-31T13:50:23+03:00

С 31 марта работники "Северстали" старше 60 лет освобождены от выполнения своих обязанностей на территории компании

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В Череповце с понедельника сотрудников "Северстали" старше 60 отправили на удаленку. Те, кому специфика должности не позволяет работать дистанционно, будут выплачивать среднюю зарплату. Возрастные специалисты должны соблюдать домашний режим, с ограничением контактов и перемещений.

Напомним, на Вологодчине первым выявленным заболевшим коронавирусом оказался топ-менеджер "Северстали". По заверению компании, с производственным персоналом он не контактировал. На данный момент, в компании 8 заболевших Covid-19 согласно вологодским тестам.

На предприятии введена система сбора информации о состоянии здоровья работников. Сотрудникам измеряется температура, проверяется самочувствие. С симптомами ОРВИ на работу не пускают.

ИСТОЧНИК KP.RU