Автоледи на иномарке перевернулась в центре Вологды у Кировского сквера

31 Март 2020 2020-03-31T13:49:02+03:00

Удар - и автомобиль оказался на крыше! Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

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В Вологде иномарка перевернулась на крышу в центре города. ДТП случилось 30 марта на улице Зосимовской возле старого здания ВоГУ и Кировского сквера.

Как сообщает областное УМВД, в 19:45 напротив дома № 5 по улице Зосимовской Хендай, за рулем которого находилась 47-летняя вологжанка, не предоставил преимущества в движении Деу Нексии, за рулем которой была 19-летняя вологжанка.

В результате удара автомобиль Хендай перевернулся на крышу, травмы получила водитель другого автомобиля. На место выехали медики, девушка оставлена на амбулаторном лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU