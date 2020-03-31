Велосипедист нашел под Вологдой скелет человека в одежде
В районе поселка Ананьино были обнаружены человеческие останки
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В Вологде проводится доследственная проверка по факту обнаружения скелета человека. Велосипедист, проезжая мимо поселка Ананьино Вологодского района, 28 марта нашел костные останки человека с фрагментами одежды. Он сообщил о жуткой находке в полицию.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить пол, возраст, примерную дату смерти и причины гибели. Ведутся розыскные мероприятия - специалисты пытаются опознать погибшего. Будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU