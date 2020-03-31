В Череповце судимый мужчина с ножом напал на кондукторшу

31 Март 2020 2020-03-31T13:02:09+03:00

Он вырвал у нее сумку с выручкой в 2 400 рублей

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В Череповце задержали неоднократно судимого мужчину, который 29 марта в 10 утра ограбил кондуктора трамвая напротив центральной проходной меткомбината на улице Мира, 30. На место выехала вневедомственная охрана. Пострадавшая рассказала, что мужчина угрожал ей ножом и вырвал сумку с выручкой в 2 400 рублей.

Женщина описала нападавшего. Росгвайдейцы нашли неподалеку от места ЧП в кустах у теплотрассы похожего по приметам череповчанина. От ножа он избавился, но рядом лежала пачка разных купюр и сумка кондуктора. Возбуждено уголовное дело на 46-летнего подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU