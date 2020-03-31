Сергей Воропанов опроверг слухи, что из Москвы в Вологду везут больных

31 Март 2020 2020-03-31T12:54:14+03:00

Он пообещал в таком случае сам выйти на дорогу

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Мэр Вологды Сергей Воропанов опроверг слухи о том, что в вологодские больницы везут больных из Москвы. В противном случае он пообещал: "Я сам выйду на дорогу..."

Он заверил, что больничные и реанимационные койки готовятся исключительно для вологжан. И пообещал, что если появится информация о том, что это происходит, он сам выйдет на дорогу.

Он напомнил, что в городе свыше 45 тысяч людей старше 65 лет. На сегодняшний день заболевших с подтвержденным диагнозом нет, так что "спокойно отрабатываем различные сценарии".

Как сообщала "Комсомолка", на базе хирургического отделения городской больницы №1 разворачивается профильное подразделение для больных коронавирусом на 300 коек, в том числе - 60 реанимационных мест, а к 180 из них должны быть подведены кислородные трубопроводы.

ИСТОЧНИК KP.RU