2020-03-31T12:27:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Заболевший коронавирусом череповчанин в реанимации

Об этом сообщил мэр Череповца
Евдокия САХАРОВА
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Вадим Германов объявил, что на данный момент в Череповце 15 человек с положительными результатами на коронавирус из вологодского центра. Тесты двоих подтвердили в Москве, теперь ожидается утверждение еще 13. Последней выявленной стала 3-летняя девочка.

По словам мэра Череповца, один из заболевших находится в реанимации областной больницы № 2 в тяжелом состоянии. Работает круглосуточная горячая линия 083, туда поступило уже 2 427 звонков. В автобусах осталось 30% пассажиров. По региону введена полная самоизоляция для всех. Выходить стоит лишь за продуктами и для выгула животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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