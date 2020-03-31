2020-03-31T08:38:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Вологодчины ответит на вопросы о коронавирусе

Олег Кувшинников запланировал внеочередной прямой эфир
Евдокия САХАРОВА
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В среду, 1 апреля, в 2 часа дня будет организован прямой эфир с губернатором Вологодской области. Олег Кувшинников запланировал внеочередное общение с вологжанами в рамках проекта «Поокаем в сети». Глава планирует разъяснить гражданам коронавирусную ситуацию в регионе, рассказать о предпринимаемых мерах. Трансляция пройдет в соцсети ВКонтакте. Под постом можно оставлять вопросы.

Вологжане уже спросили, почему растут цены на товары, будет ли оказана поддержка детям старше 7 лет (едят не меньше трехлетних), помогут ли предпринимателям с арендной платой, можно ли самостоятельно помогать пожилым родственникам, нарушая карантин, и другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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