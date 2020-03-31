2020-03-31T07:48:13+03:00
Общество

Вологда сменила расписание общественного транспорта

Автобусы в областной столице будут ходить по новому порядку
Евдокия САХАРОВА
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Фото ПАТП-1Фото ПАТП-1
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В Вологде будет меньше рейсов автобусов. ПАТП-1 сообщило, что на 10 маршрутах с 28 марта по 5 апреля изменилось расписание. Автобусы №№ 1, 2, 6, 8, 12, 15, 16, 18, 19 и 28 будут ходить реже.

Мера принята в соответствии с указом №206 президента и в связи с сокращением пассажиропотока из-за вынужденных каникул. Начальник департамента городского хозяйства города и вовсе попросил избегать заразного общественного транспорта.

Полное расписание автобусных маршрутов можно посмотреть в файле pdf.

ИСТОЧНИК KP.RU

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