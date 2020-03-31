2020-03-31T07:34:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Вологжан попросили не обижать зараженных

В социальных сетях нарастает напряжение
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Правительство Вологодской области
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Вологжан просят перестать угрожать первым зараженным COVID-19, ведь другие будут бояться рассказывать о недомогании медикам. Если не изолировать больных, то количество зараженных вырастет экспоненциально. После новостей о болезни семейной пары управленцев Северстали, которые стали первыми выявленными больными коронавирусом в области, в их адрес посыпались оскорбления.

Главный эпидемиолог области заявила: "Каждый из нас может оказаться в такой тяжелой ситуации. Коронавирус – это воздушно-капельная инфекция. Она передается при разговоре, чихании, кашле, рукопожатии. Часть зараженных может переносить болезнь бессимптомно, но быть источником заражения".

Семейная пара вернулась из Европы до официальных ограничительных мероприятий – в начале марта. Сначала они провели 2 недели в Москве, а потом уже направились в Череповец. Инкубационный период вируса затянулся - болезнь проявилась уже дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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